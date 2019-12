Sander Berge krijgt ondanks moeilijke groepsfase met Genk plaats in jongerenteam van de Champions League

De UEFA heeft Sander Berge van KRC Genk opgenomen in het elftal van spelers die dit najaar doorbraken in de Champions League. Dat heeft de Europese voetbalbond maandag laten weten.

In het team zijn spelers tot 24 jaar opgenomen die de voorbije maanden in de Champions League debuteerden en zich meteen in de kijker voetbalden. Met Berge krijgt een speler van een Belgische club een plaats in de ploeg. De 21-jarige Noorse middenvelder liet zich ondanks de pijnlijke exit van Racing (kansloos laatste in groep E met amper een punt) opmerken. “Genk had een moeilijke groep maar de imposante Noorse middenvelder schitterde”, klinkt het bij de UEFA. “Zijn intelligentie en leiderschap trok de aandacht van vele volgers.” Onder meer Liverpool-trainer Jürgen Klopp loofde de Genkenaar.

Berge krijgt in het team onder meer gezelschap van goalgetter Erling Braut Håland, die uitgerekend Genk met Salzburg nachtmerries bezorgde en een transfer naar topclub Borussia Dortmund versierde. Ook Lautaro Martinez, spitsbroeder bij Inter van Romelu Lukaku, is present.

Het elftal:

. Doelman: Alex Meret (Ita/Napoli)

. Verdedigers: Achraf Hakimi (Mar/Borussia Dortmund), Benjamin Pavard (Fra/Bayern München), Dayot Upamecano (Fra/Leipzig), Renan Lodi (Bra/Atlético Madrid).

. Middenvelders: Sander Berge (Noo/Genk), Kai Havertz (Dui/Leverkusen), Dani Olmo (Spa/Dinamo Zagreb)

. Aanvallers: Rodrygo (Bra/Real Madrid), Erling Braut Håland (Noo/Salzburg), Lautaro Martinez (Arg/Inter)