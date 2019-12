Toon Aerts maakt zijn rentree wellicht in Brussel: “Een breuk geneest natuurlijk niet op enkele dagen tijd”

Lucinda Brand zal op 1 januari haar rentree maken in de GP Sven Nys in Baal. De 30-jarige Nederlandse kwam vrijdag in de openingsronde van de Azencross in Loenhout ten val en moest opgeven. De wonde aan haar rechteronderbeen werd later op de dag gehecht. Vandaag/maandag testte Brand uitgebreid en ze kreeg het licht op groen voor deelname aan de GP Sven Nys. Over de comeback van Toon Aerts, na zijn val in de wereldbekercross van Namen, tast de ploegleiding nog in het duister.

“Een laatste test maandag wees uit dat Lucinda Brand kan starten op 1 januari. In Lichtaart trok ik met haar op pad en alles verliep zeer positief. Van de hechtingen zelf heeft ze niet al te veel last meer”, meldde manager Sven Nys van Telenet-Baloise.

Vraag is nu wanneer ook Belgisch kampioen Toon Aerts weer de competitie kan hervatten. “Bij Toon is de blessure natuurlijk een pak complexer. Hij probeert de conditie zo goed en kwaad mogelijk te onderhouden maar dat is niet gemakkelijk met die gebroken ribben”, vervolgt Sven Nys. “We denken dat de DVV-cross van Brussel (5 januari) wel mogelijk moet zijn om dan opnieuw te starten. Daar zijn wij nog niet helemaal uit. Toon Aerts traint reeds op de weg maar hij moet vermijden om schokken op te vangen. In de cross is dat onmogelijk. Een breuk geneest natuurlijk niet op enkele dagen tijd, daar gaan immers weken over. Tijd hebben we echter niet. Het komt erop aan de conditie zo goed mogelijk te onderhouden in aanloop naar het BK.”