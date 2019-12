Eden Hazard kroont zich opnieuw tot Devil of the Year, Tine De Caigny was de beste Red Flame

Eden Hazard mag zich voor het derde jaar op rij ‘Devil of the Year’ noemen. Dat heeft de Belgische voetbalbond KBVB maandag laten weten. De Belgische captain volgt op de erelijst zichzelf op en was ook al het jaar voordien de beste.

Fans konden de voorbije dagen op de website van de bond stemmen voor hun favoriete Rode Duivel. Alle spelers die de voorbije twaalf maanden tot de selectie van bondscoach Roberto Martinez behoorden, kwamen in aanmerking.

De Duivels plaatsten zich met een perfect rapport van dertig punten uit tien wedstrijden voor het EK van volgend jaar. Met vijf doelpunten en zeven assists (in acht partijen) eiste Hazard meermaals een hoofdrol op.

Erelijst Devil of the Year:

2015: Kevin De Bruyne

2016: Dries Mertens

2017: Eden Hazard

2018: Eden Hazard

2019: Eden Hazard

Foto: BELGA

Vele doelpunten leveren De Caigny prijs van Flame of the Year op

Tine De Caigny is verkozen tot ‘Flame of the Year’. Dat heeft de Belgische voetbalbond KBVB maandag laten weten.

Fans konden de voorbije dagen op de website van de bond stemmen voor hun favoriete Flame. Uiteindelijk viel de keuze op De Caigny, die een groot aandeel had in de perfecte start van de troepen van bondscoach Ives Serneels in de EK-kwalificatie. De Belgische voetbalvrouwen wonnen hun vier eerste matchen en voeren hun poule samen met Zwitserland aan. De Zwitsers vormen in april volgend jaar de volgende tegenstander.

De 22-jarige De Caigny scoorde in de vier kwalificatiewedstrijden al zeven goals, waarvan vijf in de 6-0 zege tegen Litouwen. De speelster van RSC Anderlecht trof ook telkens een keer raak in de twee duels tegen Kroatië (6-1 thuis- en 1-4 uitwinst).