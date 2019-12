De boeken en films die Obama dit jaar konden vermaken

Barack Obama houdt zijn eigen traditie in ere en vertelt welke boeken, films en televisieseries hem dit jaar konden bekoren.

We mogen intussen van een traditie spreken. Voor het vierde jaar op rij heeft de voormalige Amerikaanse president Barack Obama via sociale media gedeeld wat zijn favorieten waren op cultureel vlak. ‘Ik hoop dat jullie er even veel van genieten als ik’, aldus Obama.

De voormalige president is een boekenworm, zo blijkt nogmaals. Het lijstje telt 37 titels, bovenop het verzameld werk van de dit jaar overleden Nobelprijswinnares Toni Morrison. Obama las onder meer Normal people van Sally Rooney en Girl, woman, other van Bernardine Evaristo, recent nog bekroond met de Bookerprijs, maar er ook plaats voor non-fictie. The moment of lift, het boek van Melinda Gates, over de inspirerende personen die ze in haar leven heeft ontmoet, haalde de lijst ook.

Niet dat Obama al zijn tijd besteedt aan lezen. Hij zag het afgelopen ook meer dan genoeg films, met onder andere Amazing Grace (over Aretha Franklin), Booksmart, Ford versus Ferrari, en Netflix-films The Irishman en Marriage story als uitschieters. Vergeet hij ook niet te noemen: American factory, de documentaire van zijn eigen productiebedrijfje, over het lot van arbeiders die hun job bij GM verliezen in de recessie van 2008.

In de categorie televisieseries houdt Obama het op drie titels: Unbelievable, Watchmen en het tweede seizoen van Fleabag, de bejubelde serie van Phoebe Waller-Bridge. Benieuwd naar de plaatjes die het vaakst weerklonken in de woning van de Obama’s? Houd zijn Twitteraccount in de gaten, want vandaag maakt de voormalige president nog zijn favoriete muziek van 2019 bekend.

As we wind down 2019, I wanted to share with you my annual list of favorites that made the last year a little brighter. We’ll start with books today — movies and music coming soon. I hope you enjoy these as much as I did. pic.twitter.com/l5qTGkAPok — Barack Obama (@BarackObama) December 28, 2019