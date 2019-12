Wakker worden en vervolgens twee kangoeroes in de achtertuin zien vechten? Dat kan enkel in Australië voorvallen. Het overkwam Liz Manson vorige week in Kooralbyn in Queensland toen ze even bij haar dochter Anita Barry verbleef.

‘Ik ging naar buiten en zag twee kangoeroes vechten. Wat verder in de tuin was er ook een vrouwtje. Mijn zoon kampeerde op dat moment in de tuin en probeerde een manier te vinden om het huis in te vluchten. We vonden het allemaal zeer grappig’, aldus Liz Manson.