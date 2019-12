Alle Franstalige partijen zijn bereid om in 2024 nieuwe stappen te zetten in een staatshervorming. Maar die plannen liggen mijlenver van wat N-VA voor ogen heeft.

Het jaartal 2024 is niet toevallig. Het is niet alleen het einde van de komende bestuursperiode, als we ooit een regering krijgen. Met de zesde staatshervorming is de bijzondere financieringswet bovendien ...