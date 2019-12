Gentse politie onderzoekt geval van gaybashing in stadscentrum

Twee homoseksuele jongeren zijn zaterdagochtend aan het Sint-Baafsplein aangevallen door drie mannen. De Gentse politie spreekt over een geval van gaybashing en voert een onderzoek naar de daders.

Voor Nick Braekevelt en zijn beste vriend eindigde een nachtje stappen zaterdagochtend op de spoedafdeling van het AZ Sint-Lucas. Na een feestje waren de twee op weg naar huis toen ze rond 3 uur aan het Sint-Baafsplein werden aangevallen door drie mannen.

Die hadden het volgens de slachtoffers niet begrepen op hun geaardheid en er vielen zware klappen. Braekevelt en zijn vriend liepen daarbij verschillende zware verwondingen op in het gezicht. De daders vluchtten meteen na de feiten weg.

Fysieke en emotionele impact

In een post op Facebook beschrijft slachtoffer Nick Braekevelt de schade. ‘Hij: neusfractuur, stuk van snijtand van de onderkaak rechts, snijwonde in de lip, kneuzingen diffuus in het gelaat. Ik: contusies en hematomen ter hoogte van het gelaat.’

Hij beschrijft ook de emotionele impact. ‘Het hebben van een identiteit en die ten volle uiten, zou geen strijd mogen zijn. Pijnlijker dan de fysieke letsels die we opliepen, is het besef dat ons bestaan door sommigen wordt afgekeurd en afgestraft.’

De politie van Gent voert een onderzoek en gaat na of er camerabeelden zijn van het incident. ‘De daders zijn na de feiten weggelopen richting het Zuid. Ze zijn voorlopig niet aangetroffen en we proberen hen te vinden.’ Meer informatie over de feiten geven politie en parket voorlopig niet.