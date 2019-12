Britse vrouw (19) die 12 mannen van verkrachting beschuldigde op Cyprus, nu zelf veroordeeld

Een negentienjarige Britse vrouw is op Cyprus veroordeeld omdat ze twaalf mannen valselijk van groepsverkrachting beschuldigd zou hebben. De vrouw trok haar verklaring in, volgens haar advocaten onder druk van de Cypriotische politie.

De jonge vrouw was afgelopen zomer in de Cypriotische vakantieplaats Ayia Napa, en verklaarde aan de politie dat ze in haar hotelkamer door twaalf Israëlische mannen tussen 15 en 22 jaar oud verkracht was. De beschuldigden konden snel gevonden en opgepakt worden.

Enkele weken later trok de vrouw haar beschuldigingen in een slecht geschreven bekentenis in. Nadien verklaarde ze via Justice Abroad, een organisatie die juridische bijstand biedt in het buitenland en die de tiener vertegenwoordigt, dat ze onder druk was gezet om de verklaring te ondertekenen. De Cypriotische politie zou ook een advocaat geweigerd hebben.

De vrouw werd er daarop door het Cypriotische gerecht van beschuldigd valse verklaringen te hebben afgelegd over ‘een ingebeelde misdaad’. Haar paspoort werd ingetrokken en ze werd opgesloten. De twaalf mannen werden vrijgelaten en keerden ondertussen terug naar Israël.

In de rechtbank bleef de tiener bij de eerste verklaring, en getuigde ze in detail hoe ze werd verkracht nadat ze naar haar hotelkamer was gegaan om seks met wederzijdse toestemming te hebben met een van de mannen. Toch werd de jonge vrouw schuldig bevonden. Ze riskeert nu tot een jaar gevangenisstraf of een boete van meer dan 1.000 euro.