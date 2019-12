Wat u moet weten over de lage-emissiezone in Gent

Het nieuwe jaar brengt ook een lage-emissiezone naar Gent. Welke zone wordt afgebakend en mag u met uw auto nog binnen?

Het Gentse stadsbestuur wil met een lage-emissiezone (LEZ) de luchtvervuiling in het stadscentrum verbeteren en de Gentenaar aanzetten om te kiezen voor zuinige en milieuvriendelijke auto’s. De beslissing werd drie jaar geleden al aangekondigd, over twee dagen is het zover.

Wie mag de zone niet binnen?

Dieselwagens met euronorm 3 of lager en benzinewagens met euronorm 1 of lager mogen de zone niet in. Zij kunnen maximaal acht keer per kalenderjaar een dagpas kopen. Bestuurders van dieselauto’s met een Euro 4-motor moeten per week minstens 25 euro betalen om de stad toch nog binnen te mogen.

Op de website van de stad Gent kunt u zelf nagaan of uw wagen nog toegelaten wordt. Hier vindt u een overzicht van de tarieven.

Waar liggen de grenzen van de zone?

De LEZ is afgebakend binnen de stadsring R40, ofwel het grondgebied binnen de Martelaarslaan, Rooigemlaan, Gasmeterlaan, Muidelaan, Dok-Noord, Dok-Zuid, Kasteellaan, Heernislaan, Vlaamsekaai, Keizerviaduct, Sint-Lievenslaan, Charles de Kerchovelaan en Godshuizelaan (zie kaartje).

Hoe herkent u de zone?

Het officiële verkeersbord van de Gentse LEZ is hetzelfde als dat in Antwerpen of Brussel: een rechthoekig, wit verkeersbord met daarop een rond verbodsbord met een auto en een roetwolk. Een bordje eronder waarschuwt ook dat de bestuurder een camera nadert.

Vanaf vrijdag zullen 200 borden bij grote en kleine invalswegen op de stadsring en op bepaalde locaties bestuurders waarschuwen: eens dit bord voorbij, moet uw wagen aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.

U zal de borden ook zien opduiken langs de zijstraten van de as Nieuwewandeling-Blaisantvest (N430), de Zuidparklaan en Franklin Rooseveltlaan.

Bestuurders van niet-toegelaten voertuigen kunnen in Parking Gent Zuid parkeren zolang ze de parking inrijden langs de Zuidparklaan. Is Parking Gent Zuid volzet, dan kunnen ze links omrijden langs de Jules de Bruyckerdreef.

Hoeveel bedraagt de boete?

Een systeem van camera’s met nummerplaatherkenning zal controleren of de wagens die de binnenstad inrijden dat nog mogen. Wie niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, riskeert een boete van 150 euro.

Overtreders worden tijdens de eerste maand januari nog niet beboet. Ze krijgen wel een waarschuwingsbrief in de bus. De eerste boetes worden uitgeschreven vanaf 1 februari 2020.