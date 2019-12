David Goffin opent tennisseizoen met lucratief landentoernooi: “Ik vind het super”

David Goffin maakt zich op voor de ATP Cup, die vrijdag het nieuwe tennisseizoen opent. De Luikenaar, sinds enkele dagen in Australië, voert het Belgische team aan in dit nieuw lucratief landentoernooi (15 miljoen dollar). “Het is leuk om opnieuw voor je land te spelen”, verklaarde de Belgische nummer 1 maandag op een persconferentie in Sydney, waar België in groep C aantreedt.