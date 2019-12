Deceuninck - Quick-Step maakt selectie voor eerste koers van 2020 bekend, mét Sam Bennett: “We kijken er echt naar uit”

Deceuninck - Quick-Step hoopt begin februari voor het tweede jaar op rij de Cadel Evans Great Ocean Road Race (WorldTour) te winnen. Het rekent daarvoor op de Ierse sprintbom Sam Bennett, de opvolger van Elia Viviani. In de vorige editie spurtte de Italiaan naar de zege. De Belgische WorldTourformatie heeft met Dries Devenyns nog een ijzer in het vuur.

Vier nieuwkomers zullen voor Deceuninck - Quick-Step aantreden in Australië. Naast Bennett zijn dat zijn Nieuw-Zeelandse lead-out Shane Archbold, het Portugese toptalent Joao Almeida en de Italiaan Mattia Cattaneo. Verder tekenen ook Dries Devenyns, Iljo Keisse en drievoudig Deens kampioen Michael Morkov present.

In 2015 won Deceuninck - Quick-Step met Gianni Meersman de eerste editie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Drie dagen voor die eendagskoers zal Deceuninck - Quick-Step op 30 januari ook Race Torquay rijden, voor het eerst op de UCI-kalender.

“We kijken echt uit naar deze twee koersen”, verklaart sportdirecteur Rik Van Slycke. “Torquay is een nieuwe koers, maar in het verleden hebben we in die omgeving getraind. Op papier is het heuvelachtig parcours niet selectief, maar dat is mogelijk wel het geval in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Daar hebben zowel aanvallers als sprinters een grote kans om te strijden voor de zege. Die laatste koers wonnen we twee keer. Met Dries Devenyns en Sam Bennett hebben we twee renners die verschillende scenario’s aankunnen. Daarom vertrouwen we erop dat we mooie resultaten kunnen behalen.”