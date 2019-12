Vader van Greta: ‘Ik paste mijn levensstijl aan, niet voor het klimaat, maar om mijn dochter te redden’

Svante Thunberg, de vader van Greta, was initieel niet gewonnen voor het idee dat zijn dochter zich opwierp als boegbeeld van klimaatstrijd en maakt zich zorgen over de vele negatieve reacties. ‘Maar meest van de tijd moet ze erom lachen’, zei hij in een gesprek met BBC.

Greta Thunberg mocht als gasthoofdredacteur van het BBC-radioprogramma Today kiezen wie aan het woord werd gelaten. Om de motivatie achter haar keuzes te kennen, reisde presentator Mishal Husain naar Stockholm om haar te spreken. Daar had hij meteen ook een gesprek met haar vader Svante, die eerder dit jaar samen met Greta naar Noord-Amerika zeilde waar ze deelnam aan de VN-klimaattop.

Vader Thunberg steunt zijn dochter wel in haar klimaatstrijd, maar hij was niet meteen gewonnen voor haar plan om elke vrijdag te spijbelen en in plaats daarvan te protesteren voor meer klimaatactie, zo zei hij. Dat veranderde toen hij zag hoe Greta open bloeide.

Hij zei dat zijn 16-jarige dochter een pak gelukkiger geworden is sinds ze haar energie in de klimaatstrijd kwijt kan. Vader Thunberg vertelde hoe Greta daarvoor ‘drie à vier jaar’ worstelde met een depressie. ‘Ze praatte niet meer, ze ging niet meer naar school.’ Hij noemde het ‘de grootste nachtmerrie voor een ouder’, toen ze ook stopte met eten.

Om haar te helpen, spendeerde het gezin meer tijd met elkaar. Het is ook binnen het gezin dat de klimaatzaak druk werd bediscussieerd. Dat onder invloed van Greta ook haar ouders hun levensstijl wijzigden - haar moeder reist niet langer met het vliegtuig, en haar vader werd veganist - gaf haar ‘energie’, aldus Svante.

‘Ik wist dat het juist was om al die dingen te doen, maar ik deed het niet voor het klimaat, maar om mijn kind te redden’, zei hij. ‘Ik heb twee dochters en om eerlijk te zijn, zij zijn het enige dat ertoe doet. Ik wil gewoon dat ze gelukkig zijn.’

Lachen om kritiek

Hij is wel bezorgd dat Greta als boegbeeld van de klimaatstrijd ook heel wat negatieve reacties te verduren krijgt, maar vindt dat zijn dochter ‘bijzonder goed’ omgaat met kritiek. ‘Ik heb geen idee hoe ze het doet, maar meest van de tijd moet ze erom lachen. Ze vindt het hilarisch.’

Svante benadrukt ook dat de wereld Greta misschien beschouwt als bijzonder, maar dat ze een heel normaal kind is. ‘Ze danst vaak rond, lacht vaak, we maken veel plezier. Ze voelt zich momenteel heel goed.’ Hij hoopt wel dat de komende tijd iets meer rust brengt voor zijn familie. Volgens hem wil Greta ook graag terugkeren naar school. Ze nam een sabbatjaar om zich volledig te kunnen storten op de klimaatzaak.

Aangezien ze binnenkort zeventien wordt, zal het niet langer verplicht zijn dat hij haar vergezelt op haar reizen, maar dat hij altijd paraat blijft staan voor zijn dochter. ‘Als ze me ergens nodig heeft, zal ik altijd proberen om er te zijn. Maar ik denk dat ze het meer en meer op haar eentje zal doen, en dat is fantastisch.

Voetnoot: presentator Mishal Husain vloog naar Stockholm voor het gesprek met Greta en haar vader. De redactie van het programma zegt dat er niet voldoende tijd was om een ander, duurzamer transportmiddel te gebruiken. Het gesprek tussen Greta en David Attenborough voor het programma werd om die evidente reden wel via Skype gevoerd.