Kim Jong-un pleit voor ‘offensieve maatregelen’ om veiligheid Noord-Korea te waarborgen

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vindt dat zijn land ‘positieve en offensieve maatregelen’ moet nemen om ‘zijn soevereiniteit en veiligheid’ te verzekeren. Dat heeft hij zondag verklaard op de tweede dag van een bijeenkomst van het centraal comité van zijn partij, zo melden de Noord-Koreaanse staatsmedia.

Welke specifieke maatregelen Kim op het oog heeft, wordt door het Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA niet verduidelijkt. Maar experts zien de uitspraken als een dreigement voor het uitvoeren van een nieuwe nucleaire test en een verdere uitbreiding van het wapenprogramma.

De uitspraak komt in elk geval op een moment dat er opnieuw sprake is van toenemende spanningen tussen de VS en Noord-Korea. Pyongyang had Washington tot eind van dit jaar de tijd gegeven om werk te maken van het schrappen van sancties.

Ondanks een toenadering in 2018, zitten de onderhandelingen over het Noord-Koreaanse nucleaire programma in een impasse sinds de mislukte nucleaire top tussen Trump en Kim Jong-un in Hanoi in februari.

Economische toestand

Daarnaast sprak Kim tijdens de partijbijeenkomst ook over de economische situatie van Noord-Korea. Hij had het over de ‘ernstige situatie’ waarin de industrie zich bevindt. Het is tijd voor een ‘beslissende wending’ in de economische ontwikkeling van het land, zo klonk het.

Over de economische toestand van Noord-Korea bestaat grote onduidelijkheid, omdat het land zelf geen statistieken publiceert. Volgens een schatting van de Zuid-Koreaanse centrale bank, is de economie van het land in 2018 met 4,1 procent gekrompen. Onder meer de internationale sancties worden gezien als een rem op de economische ontwikkeling van Noord-Korea.