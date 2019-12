Wilfried Vandaele over Jambon-uitspraak: ‘Iedereen gaat wel eens kort door de bocht om een punt te maken’

N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele ziet geen graten in de controversiële uitspraak van minister-president Jan Jambon over een familie asielzoekers ‘die meteen een huis kon kopen van het kindergeld’. ‘Soms moet je een weinig gepolijst beeld gebruiken om je punt te maken.’

Minister-president Jan Jambon (N-VA) kwam afgelopen weekend opnieuw onder vuur te liggen, deze keer met een verhaal over ‘een familie asielzoekers die tijdens de wachttijd voor hun asielaanvraag zoveel kindergeld had verzameld dat ze er een huis mee kon kopen’. Een case die zijn kabinet niet hard kan maken met bewijs of harde cijfers, zo bleek achteraf.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten reageerde scherp op de uitspraken, maar N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele neemt het op voor de minister-president. ‘Eerlijk gezegd, ik begrijp de uitval van collega Rutten niet. Iedereen weet dat als je een lezing houdt voor de eigen achterban, je wel eens kort door de bocht gaat om je punt te maken’, zei hij in De Ochtend.

Vandaele herhaalde dat het bewuste voorbeeld aan bod is gekomen tijdens de regeringsonderhandelingen, om de regeling dat asielzoekers met teruglopende kracht kindergeld krijgen aan te kaarten. ‘Iemand heeft dat daar als boutade gebruikt, en Jambon heeft dat simpelweg herhaald.’

Dat het kabinet-Jambon de case niet heeft uitgevlooid voor ze als voorbeeld aan te halen bij een lezing, vindt Vandaele geen probleem. ‘Op zo'n moment zoek je een beeld dat moet blijven plakken, en dan moet het niet wetenschappelijk correct zijn. Iedereen weet wel wat er bedoeld wordt. Dat gebeurt overigens ook bij bijeenkomsten van andere partijen. In het vuur van een discussie wordt wel vaker een weinig gepolijst beeld gebruikt om een punt te maken.’

Zullen de uitspraken van Rutten een invloed hebben op de werking van de Vlaamse regering? 'We hebben een Vlaams regeerakkoord, laat ons eerst en vooral beginnen met de uitvoering daarvan', zegt hij. Of paars-geel door de spanningen nu zeker dood en begraven is, wil Vandaele niet zeggen. 'Dat laat ik over aan de mensen die bezig zijn met de federale onderhandelingen', zegt hij. Hij wijst wel op een vertrouwensbreuk nadat op Vlaams niveau afspraken gemaakt werden over samenwerkingen op het federaal niveau.