Niels Bruynseels wint voor tweede keer GP Sport Vlaanderen op Kerstjumping Mechelen

Niels Bruynseels heeft zondagavond op de Kerstjumping in Mechelen met zijn tienjarige ruin Delux van T&L voor de tweede keer in zijn carrière de Grote Prijs Sport Vlaanderen gewonnen. In de barrage was hij vijf honderdsten sneller dan de Franse combinatie Julien Epaillard/Toupie de la Roque.

Na tweede plaatsen op de Masters en de KBC-prijs tijdens de eerste dagen van de Kerstjumping in Mechelen, is Niels Bruynseels er toch in geslaagd om een wedstrijd te winnen. Nochtans leek Jessica Springsteen, dochter van Bruce Springsteen, met Volage du Val Henry, de tienjarige merrie waarmee ze zaterdag de KBC-prijs op haar naam schreef, in de Grote Prijs Sport Vlaanderen weer een ernstige optie te nemen op de zege toen ze foutloos finishte in 35.12 seconden. Maar even later zette Bruynseels de winnende 34.66 seconden op de tabellen.

Pieter Devos kwam nadien met het tienjarig Belgisch Warmbloed Paard Jade van de Bisschop zijn landgenoot nog ernstig bedreigen. Devos zette 33.56 neer, maar onderweg had hij een balk afgestoten waardoor hij naar de achtste plaats werd verwezen. De tweede plaats ging uiteindelijk naar de Fransman Julien Epaillard (Toupie de la Roque), op vijf honderdsten van de winnaar. Olivier Philippaerts eindigde met H&M Extra op de vijfde plaats, met een dubbele nulronde in 36.41 seconden.

In 2017 schreef Bruynseels met Gancia de Muze voor de eerste keer de GP op zijn naam.