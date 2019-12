Kunnen wij een bankgift nog laten registreren op ons sterfbed?

W.M. & V.V.

Een niet geregistreerde schenking is vrij van erfbelasting als u na de schenking nog minstens drie jaar blijft leven. Indien u samen schenkt, geldt dit voor allebei. De nieuwe Vlaamse regering heeft aangekondigd dat deze wachttermijn vanaf 2021 wordt opgetrokken tot 4 jaar. Het is nog niet geweten of dit enkel zal gelden voor nieuwe hand- en bankgiften vanaf 2021 of ook voor eerder gedane giften. Een gift die u vandaag doet, is onder de huidige regels belastingvrij vanaf 30 december 2022. Vanaf 2021 kan die termijn mogelijk verlengd worden tot 30 december 2023.

Overlijdt u eerder dan wordt de schenking meegeteld voor de berekening van de erfbelasting. Dat kunt u vermijden door de gift alsnog te laten registreren. Dat kan tot op uw sterfbed. Bij de registratie is 3 procent schenkbelasting verschuldigd. Door betaling van de schenkbelasting is de geschonken som definitief belastingvrij en moet ze niet meer aangegeven worden in uw nalatenschap.

De snelste manier om een schenking te laten registreren, is door tussenkomst van een notaris. Zodra de schenkingsakte in de aanwezigheid van de notaris is ondertekend, is de geschonken som onmiddellijk vrijgesteld van erfbelasting. Zelfs al overlijdt u kort daarna en zijn de schenkingsrechten nog niet betaald. Een andere mogelijkheid is om de bankgift zelf ter registratie aan te bieden bij het registratiekantoor, zonder tussenkomst van een notaris. Dat kan echter alleen tijdens de openingsuren van het registratiekantoor. Voor de betaling van de schenkbelasting moet u dan wachten op het aanslagbiljet van Vlabel.