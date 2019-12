Mathieu van der Poel wint voor de negende keer op rij in Diegem, Laurens Sweeck nieuwe leider in Superprestige

Mathieu van der Poel heeft in Diegem zijn vijftiende zege van het veldritseizoen geboekt. De wereldkampioen bleef in de Superprestigemanche onder kunstlicht een halve cross in het gezelschap van enkele tegenstanders, maar reed nadien toch weer solo naar winst. Het was zijn tiende zege in Diegem, en de negende op rij. Een sterke Eli Iserbyt finishte als tweede, Michael Vanthourenhout werd derde. Laurens Sweeck is de nieuwe leider in de Superprestige.

Geen Wout van Aert aan de start in Diegem, maar wellicht nog belangrijker: ook Toon Aerts, de leider in de Superprestige, was niet aanwezig bij de avondcross nadat hij bij zijn val in Namen twee ribben brak en in nog twee andere ribben scheurtjes had. Dat bood in de eerste plaats een kans voor Laurens Sweeck, tweede in de stand met 59 punten. Sweeck had vooraf een kleine voorsprong op eerste achtervolgers Quinten Hermans (55), Eli Iserbyt (54) en Corné van Kessel (53).

Op zoek naar nummer tien

Mathieu van der Poel deed dit seizoen enkel mee aan de Superprestigemanche in Ruddervoorde - die hij won, wat dacht u - en mikte in Diegem op een negende opeenvolgende zege, jeugdreeksen inbegrepen. Het zou zijn tiende in totaal zijn. Van der Poel had er alvast zin in en legde al van bij de start een zeer hoog tempo op. Eli Iserbyt - die een nieuw contract op zak heeft bij Pauwels Sauzen-Bingoal - peddelde vlot mee, net als Quinten Hermans - al moest die laatste na een valpartij wel afhaken.

Iserbyt werd tweede. Foto: Photo News

Een trosje renners kwam in de tweede ronde terug aansluiten: Thomas Pidcock, Tim Merlier en Corné van Kessel. Van der Poel schudde opnieuw aan de boom, opnieuw kon enkel Iserbyt volgen. Maar de anderen knokten zich nadien wel terug in het wiel van de koplopers, terwijl ook Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck kwamen aansluiten. Zeven renners op kop, lang duurde dat niet: Van der Poel zorgde opnieuw voor een schifting. Opnieuw volgde enkel Iserbyt.

Foto: Photo News

Van der Poel maakt zijn move

In de vijfde ronde was het moment van Van der Poel gekomen. De wereldkampioen legde zich even plat vlak na de finishlijn, in de daaropvolgende technische zone moesten alle concurrenten lossen. De strijdvaardige Iserbyt had dit keer geen verhaal en moest de Nederlander laten rijden. De schade was groot: bij de volgende passage over de streep had VDP al een gat van een dikke 20 seconden op de achtervolgers.

Achter de wereldkampioen ontstond een gevecht van man-tegen-man tussen de overgebleven achtervolgers. Eli Iserbyt duldde nog even wat gezelschap, maar ging er nadien alleen vandoor en kwam bij het ingaan van de slotronde zelfs tot op 13 tellen van Van der Poel. Hij werd uiteindelijk tweede, Michael Vanthourenhout werd derde.