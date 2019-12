Minstens twee doden bij schietpartij in kerk in Texas

Bij een schietpartij in een kerk in White Settlement, Texas, zijn minstens twee doden gevallen. Er viel ook minstens één zwaargewonde. Dat meldt de lokale krant Dallas Morning News. Volgens de veiligheidsdiensten is ook de schutter zelf neergeschoten.

De schietpartij vond plaats tijdens de zondagsdienst in de kerk West Freeway Church of Christ van het stadje White Settlement, een voorstad van Fort Worth in Texas. Die dienst werd via livestream uitgezonden op YouTube. Op de beelden van de dienst zou te zien zijn hoe mensen onder hun stoelen duiken wanneer de schutter het vuur opent. Verder zou ook te zien zijn dat de schutter zelf is neergeschoten. De video is intussen offline gehaald.

Volgens The New York Times was een van de slachtoffers actief als bewakingsagent. Een getuige vertelt aan de krant de schutter een onbekende was voor de kerkgangers.

Gregg Abbott, de gouverneur van Texas, betuigt zijn medeleven aan de slachtoffers in een persbericht. ‘Gebedshuizen horen heilig te zijn. Mijn dankbaarheid gaat uit naar de kerkgangers die snel hebben ingegrepen om de schutter neer te halen en meer doden konden vermijden.’ Abbott is een voorstander van een soepele wapenwet. Zo steunde hij in september dit jaar de wet die toelaat dat mensen een wapen dragen op religieuze plaatsen, zoals kerken en synagogen.

Tweede dodelijke schietpartij

Het is de tweede dodelijke schietpartij dit weekend in Texas. Gisteren kwamen twee mensen om in de stad Houston, toen de schutter vanuit een auto het vuur opende op een plaats waar een muziekvideo werd opgenomen.