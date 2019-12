AS Roma staat dicht bij overname door andere Amerikaanse zakenman

De Italiaanse topclub AS Roma zou de komende dagen door eigenaar James Pallotta aan een andere Amerikaanse zakenman, Dan Friedkin, worden verkocht, zo melden meerdere Italiaanse media zondag.

De bestuursleden van Roma, momenteel vierde in de Italiaanse competitie, gaven eerder al toe sinds eind november “verkennende gesprekken” te voeren met mogelijke investeerders. Volgens La Gazzetta dello Sport kwam alles de voorbije dagen in een stroomversnelling en zou de Texaanse magnaat Dan Friedkin de nieuwe eigenaar worden. Volgens de krant is de deal rond en zou de overname begin januari bekendgemaakt worden. De verkoopprijs zou ergens tussen 750 miljoen en één miljard euro liggen.

Dan Friedkin is het hoofd van de Friedkin Group, een consortium van financiële diensten. James Pallotta is sinds 2012 eigenaar en voorzitter van AS Roma. Sinds zijn komst won Roma geen enkele trofee meer. Hij vertoeft zelden in Italië en is niet populair bij de tifosi van de club. Zo duwde hij onder meer clubiconen Francesco Totti en Daniele De Rossi naar de uitgang.