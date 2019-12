F1-kampioen Lewis Hamilton staat weer niet op erelijst van de Britse Queen

Lewis Hamilton staat weer niet op het lijstje van Queen Elizabeth II met mensen die binnenkort geridderd zullen worden.

We moeten dus nog wat geduld oefenen alvorens Sir Lewis Hamilton zijn opwachting in de F1-paddock zal maken want de zesvoudige wereldkampioen Formule 1 staat niet op de zogenaamde ‘New Years Honour List’ van de Queen. Bijvoorbeeld Grease-actrice Olivia Newton-John mag zich voortaan laten aanspreken als ‘Dame,’ de vrouwelijke tegenhanger van het ridderschap.

Sinds zijn eerste wereldtitel in 2008 mag Hamilton zich wel lid noemen van ‘The Most Excellent Order of the British Empire’ (OBE) maar zijn fans en de British Motorsport community begrijpen niet waarom hij over het hoofd wordt gezien voor het ridderschap.

"Ik kan niemand bedenken die die erkenning meer waard is dan Lewis," zei Dave Richards, voorzitter van de British Motorsport community "Het zou een grote vergissing zijn als dat niet wordt erkend in het nieuwe jaar honoreert.

"Lewis is veel opmerkelijker omdat hij niet uit een bevoorrechte achtergrond komt. Hij en zijn vader werkten ongelooflijk hard om in de karting te komen en om zich naar boven te werken op de ladder."

"Het was gewoon hard enten, het is hem niet op een bordje aangeboden. Ze hebben grote offers gebracht en dat maakt zijn prestaties nog uitzonderlijker. Hij is een rolmodel voor kansarme kinderen in het VK om hen te laten zien dat alles mogelijk is."

Hamilton zelf heeft aangegeven er niet echt van wakker te liggen.

“Ik hou er niet echt van om er te veel over na te denken," zei hij vorige maand in Brazilië. "Alleen het feit dat mensen aan mij denken is al een eer, maar het is niet iets wat ik in mijn leven heb nagejaagd."

Een reden zou misschien wel het feit kunnen zijn dat Hamilton er voor kiest op in het belastingparadijs Monaco te blijven wonen. Toch valt er niet naast de erelijst van de Brit te kijken met onder andere vierentachtig overwinningen en zes wereldtitels.

Sky-analist en ex F1-rijder Martin Brundle vatte het op Twitter op sarcastische wijze samen als volgt: “Sir Hamilton van Stevenage? Hij moet zijn zaakjes op orde krijgen en eens iets winnen…”

