Borussia Dortmund haalt grote slag thuis en strikt toptalent Erling Braut Haaland

Erling Braut Haaland heetf gekozen. De revelatie van Red Bull Salzburg trekt naar Borussia Dortmund, waar hij ploegmaat wordt van Axel Witsel en Thorgan Hazard. Dat maakte de Duitse topclubs zondag bekend. De Borussen troeven onder meer Manhester United af in de strijd om de handtekening van de Noorse doelpuntenmachine.

Haaland zette in het Signal Iduna Park zijn krabbel onder een verbintenis tot 2024. Dortmund betaalt de afkoopclausule van circa 20 miljoen euro die Haaland in zijn contract had staan. Bij Salzburg was het wonderkind dit seizoen al goed voor 28 doelpunten en 7 assists in amper 22 optredens.

Red Bull Salzburg dreigt onthoofd de winterstop uit te komen, eerder zag het ook al Takumi Minamino naar Liverpool verkassen.

Haaland: “Wilde absoluut naar deze club”

Bij Dortmund glimmen ze uiteraard van trots. “Ondanks vele aanbiedingen van absolute topclubs uit heel Europa, koos Erling Haaland voor de sportieve uitdaging bij BVB en het perspectief dat we hem bieden. Onze vasthoudendheid heeft zijn vruchten afgeworpen ”, zegt Hans-Joachim Watzke, CEO van Borussia Dortmund. Sportdirecteur Michael Zorc, die de onderhandelingen leidde, vult aan: “We kunnen allemaal uitkijken naar een ambitieuze, atletische en fysiek sterke aanvaller met een uitgesproken doelinstinct en een indrukwekkende snelheid. Op 19-jarige leeftijd begint Erling net aan een hopelijk geweldige carrière!”

De spits zelf was enkele dagen geleden al in Dortmund om de faciliteiten te bekijken en te praten met de sportieve leiding. “Ik had intensieve gesprekken met vooral Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc en trainer Lucien Favre. Vanaf het begin had ik het gevoel dat ik absoluut naar deze club wilde komen. Ik wilde deze weg volgen en voetballen in de ongelooflijke sfeer in Dortmund, voor meer dan 80.000 toeschouwers. Ik brand van verlangen”, zegt Haaland.

De Noorse spits zal zich op 3 januari bij de kern voegen en de volgende dag naar het trainingskamp in Marbella (Spanje) reizen.