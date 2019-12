Gent niet klaar voor lage-emissiezone

Over drie dagen gaat in Gent de lage-emissiezone (LEZ) van start. Maar de stad is nog niet klaar om auto’s voldoende te controleren, meldt het VRT-journaal.

Vanaf 1 januari wil Gent de meest vervuilende wagens uit de binnenstad weren. Maar er staan nog maar zes camera’s opgesteld om te auto’s te controleren, terwijl dat er vijftien moeten worden. Volgens VRT zijn de controlecamera’s makkelijk te omzeilen.

Nochtans hangen er al tientallen camera’s met nummerplaatherkenning in de stad. Die zijn er om het circulatieplan te bewaken en worden niet ingezet voor de LEZ. Technisch zijn ze daar perfect toe in staat, maar volgens het stadsbestuur staan ze daarvoor te geconcentreerd in de binnenstad opgesteld. Terwijl de LEZ-controlepunten aan de in- en uitvalswegen van de stadsring zijn gepland.

Schepen voor Milieu Tine Heyse (Groen) laat weten dat er nu wel al een mobiele camera kan worden ingezet om bestuurders die de vaste camera’s vermijden, te vatten.

Januari is een overgangsperiode, pas vanaf februari zullen er effectief boetes worden uitgeschreven. Bestuurders van dieselauto’s met een Euro 4-motor moeten per week 25 euro betalen om de stad toch nog binnen te mogen. Wie met een oudere dieselwagen of een benzinewagen met Euro 1-motor (of ouder) rijdt, heeft een LEZ-dagpas nodig. Zo’n pas kan per jaar slechts acht keer aangekocht worden. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert 150 euro boete.