Rutten haalt uit naar Jambon: 'Flauw doorslagje van extreemrechts broodjeaapverhaal'

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten reageert scherp op de uitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in een portret in De Tijd.

Jambon zei op een lezing in Hasselt en op een lezing voor de Vlaamse zakenclub De Warande dat hij weet heeft van 'een familie asielzoekers die tijdens de wachttijd voor hun asielaanvraag zoveel kindergeld had verzameld dat ze er een huis mee kon kopen'. Jambon vindt dat asielzoekers geen kindergeld moeten krijgen tijdens de wachttijd omdat ze gedurende de asielprocedure bed, brad en brood krijgen.

Die bewering blijkt niet te kloppen. De Tijd becijferde dat in een extreme situatie een gezin met vijf kinderen na twee jaar procedure maximaal 32.000 euro zou krijgen.

'Verzonnen verhalen'

Nadat eerder al Björn Rzoska, fractieleider van oppositiepartij Groen in het Vlaams Parlement, de uitspraken van Jambon had bestempeld als 'zéér problematisch', geeft nu ook Gwendolyn Rutten Jambon een veeg uit de pan. 'Een flauw doorslagje van een extreemrechts broodjeaapverhaal', reageert Rutten zondag in een Facebook-bericht. 'Dat zijn verzonnen verhalen die in xenofobe tijden goed klinken en lustig voor waar worden rondverteld, maar die fout zijn en schaden. Feit is dat de kindergeld-regeling die de Vlaamse regering amper een goed jaar geleden onder leiding van N-VA’er Geert Bourgeois had uitgewerkt, wordt teruggedraaid.'

'Het flirten in interviews en toespraken met fakenews over nieuwkomers, het stigmatiseren van kritische pers of de oproep om nu snel werk te maken van confederalisme heeft helemaal niks te maken heeft met de ambities die Vlaamsnationalisten, Christendemocraten en Liberalen samen voor Vlaanderen hebben afgesproken', gaat Rutten verder, 'Vlaanderen verdient een regering voor alle Vlamingen. Met een Minister-President die zich houdt aan het positieve project dat hij samen met zijn partners heeft uitgetekend.'

'Stop met je te verschuilen achter de rug van de liberalen'

Rutten eindigt met een forse waarschuwing. 'Als dat niet de essentie kan zijn, dan moeten er conclusies getrokken worden', besluit de Open VLD-voorzitster. 'Als N-VA graag een minderheidsregering met extreem-rechts wil, dat ze die dan maakt. Dan is mijn boodschap aan de Vlaamsnationalisten: volg de kracht van je overtuiging en stop met je te verschuilen achter de rug van liberalen. Onze rug is recht en onze overtuiging onwrikbaar: nooit met extreem-rechts. Niet in onze naam.'

De uithaal van Rutten zet de Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V opnieuw onder druk. Midden december clashten Open VLD en N-VA ook al over een vermindering van de fractiedotaties.