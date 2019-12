Explosief in auto gegooid in Antwerpen

In de August Sniedersstraat in Antwerpen werd de afgelopen nacht een explosief in een wagen gegooid. Het voertuig brandde helemaal uit.

Omwonenden werden rond 4.30 uur opgeschrikt door een luide knal. Onbekenden hadden een autoruit ingeslagen en een explosief in de wagen gegooid.

De politie en brandweer waren snel ter plaatse, maar het voertuig brandde helemaal uit. Ook ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. De wagen werd getakeld voor een sporenonderzoek. ‘Het onderzoek is nu in handen van de federale gerechtelijke politie’, zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert.

De August Sniedersstraat is gelegen tussen Park Spoor Noord en het Stuivenbergziekenhuis. Het parket meldt dat het onderzoekt of dit incident gelinkt is aan de granaataanvallen van de afgelopen maanden.

‘Je kunt de war on drugs niet winnen’

Begin december hoopte de federale politie dat ze een doorbraak geforceerd had in enkele van de tientallen aanslagen met granaten en brandstichtingen die Antwerpen de voorbije maanden hebben geteisterd. Youness E.M. (26), alias ‘de kleine Holleeder’ (naar de Nederlandse crimineel Willem Holleeder), werd op 4 december opgepakt samen met zijn broer Mohammed E.M. (19), op verdenking van minstens twee brandaanslagen in de wijk rond Park Spoor Noord, in maart van dit jaar. De twee broers behoren tot een beruchte familie drugscriminelen. De federale politie meldde al meerdere malen dat de granaataanvallen en incidenten met explosieven in het Antwerpse vermoedelijk gelinkt zijn aan het drugsmilieu.

In Antwerpen werd dit jaar al 41 ton cocaïne onderschept. De haven is dé draai­schijf in de internationale drugstrafiek geworden. Manolo Tersago, chef van de drugssectie van de Antwerpse politie, en Ken Witpas, drugsprocureur, hadden begin november in De Standaard een zeldzaam gesprek over hun ongelijke strijd tegen de drugsmaffia. ‘Winnen kun je de war on drugs niet, maar je kunt het criminelen wel moeilijk maken.’