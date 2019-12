Spookschip met lijken en twee hoofden gestrand op Japanse kust

In een spookschip dat vrijdag op een Japans eiland strandde, zijn vijf lichamen en twee hoofden gevonden. Vooral die laatste ontdekking is opvallend, want doet het vermoeden rijzen dat het niet gaat om vissers of vluchtelingen die zijn bezweken onder de omstandigheden op de Japanse Zee.

Een politieagent deed de lugubere ontdekking vrijdag op het strand van het eiland Sado, voor de kust van het Japanse hoofdeiland Honshu. In de restanten van een houten boot werden vijf lijken en twee hoofden ontdekt. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het schip (7,6 meter lang en 4,3 meter breed) kwam vermoedelijk uit Noord-Korea: op de boeg stonden Koreaanse cijfers en letters in rode verf.

Koreaanse tekens op de romp van het schip Foto: EPA-EFE

Dergelijke ‘spookschepen’ zijn geen nieuw fenomeen: jaarlijks spoelen op Japanse stranden tientallen boten met levenloze lichamen uit Noord-Korea aan. In 2017 spoelden er volgens de Japanse kustwacht 104 schepen aan, in 2016 waren dat er 66.

Vissers, vluchtelingen of verraders?

Meestal gaat het om vissers die zich in hun zoektocht naar voedsel steeds verder op zee wagen, in bootjes die niet geschikt zijn voor de ruwe omstandigheden op de Japanse Zee. Ook vluchtelingen die het harde leven in de dictatuur Noord-Korea proberen te ontvluchten, zouden het slachtoffer kunnen worden van die omstandigheden.

Die fenomenen bieden echter geen verklaring voor de twee gevonden hoofden in dit laatste incident. Mogelijk gaat het hier om afvalligen van het regime van Kim Jong-un die gestraft werden.