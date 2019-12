Na kritiek krijgen Australische brandweervrijwilligers dan toch vergoeding

Australische brandweerlui die op vrijwillige basis de bosbranden bestrijden, komen in de problemen omdat ze hun verloonde job niet meer kunnen uitvoeren. De premier grijpt in.

In Australië bestaat 90 procent van de brandweerlui die de bosbranden bestrijden uit vrijwilligers. Dat leidt stilaan tot problemen omdat de vrijwilligers al meerdere weken onafgebroken aan het blussen zijn en dus niet naar hun (verloonde) werk kunnen gaan. De meesten onder hen namen vakantie.

De Australische premier Scott Morrison grijpt nu in - na aanzwellende kritiek van de vrijwilligers zelf - met een uitzonderlijke regeling om te vermijden dat straks zo goed als alle brandweerlui er de brui aan geven of dat ze in geldproblemen komen. ‘Hoewel ik weet dat onze vrijwilligers geen verloning kunnen krijgen voor hun diensten, kan ik het niet aanzien dat deze mensen of hun families binnenkort hun facturen niet meer kunnen betalen door hun onbaatzuchtige en onafgebroken inzet’, zei Morrison aan de Australische media. ‘Het gaat hier niet om een betaling voor vrijwilligers, maar om een tegemoetkoming aan hun inspanningen en het beperken van hun financiële verliezen.’

Concreet zullen de brandweervrijwilligers die zelfstandig zijn of bij een kleine of middelgrote onderneming werken, en die minstens 10 dagen vrijwillig blussen, een vergoeding van 187 euro per dag kunnen ontvangen, met een maximum van 3.750 euro.

Geen politieke ommekeer

Intussen hebben de bosbranden al meer dan 300.000 hectare land verwoest. Meer dan 2.000 brandweerlui zijn de klok rond aanwezig en sinds vrijdag wordt ook het leger ingezet om de brandweer te ondersteunen.

De Australische regering staat onder steeds grotere druk om de situatie onder controle te krijgen. Hoewel het land kreunt onder bosbranden en warmterecords, lijken de premier en zijn achterban nog niet klaar te zijn voor radicale maatregelen.