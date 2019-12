NBA. Portland kan LA Lakers niet verrassen, Milwaukee geeft geen krimp

De Los Angeles Lakers hebben zich zaterdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) niet laten verrassen door Portland. De leider in het westen haalde het met 128-120.

Kyle Kuzma blonk in het winnende kamp uit met 24 punten, en ook de onvermijdelijke LeBron James (21 ptn) en Anthony Davis (20 ptn) hadden hun aandeel in de winst. Voor Portland volstonden de 31 punten van Damian Lillard niet. De Lakers staan met 25 zeges tegen zeven nederlagen aan kop, voor Denver (22 zeges / 9 nederlagen). De Nuggets klopten, onder leiding van een sterke Nikola Jokic (31 punten), Memphis met 119-110.

In het oosten gaf leider Milwaukee geen krimp. De Bucks legden Orlando over de knie met 111-100. Khris Middleton liep bij Milwaukee, dat aan kop staat met 29 zeges tegen vijf nederlagen, in de kijker met 21 punten. Runner-up Miami (24/8) won na extra tijd tegen Philadelphia met 117-116.