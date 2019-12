Een schapenboer uit Ranst ligt onder vuur omdat hij zijn honden stekelhalsbanden laat dragen. 'Dierenmishandeling', zeggen buurtbewoners. 'Moet ik de wolf dan vrij spel geven', reageert de man geëmotioneerd.

In de Antwerpse Kempen heeft een wolf de afgelopen weken allicht enkele schapen doodgebeten. Een schapenboer uit Ranst, die de afgelopen jaren naar eigen zeggen al dertig schapen verloor door aanvallen van 'bepaalde roofdieren', neemt drastische maatregelen om zijn schapen en honden te beschermen. Buurtbewoners merkten de afgelopen dagen op dat de twee honden die de schapen op de weide beschermen, uitgerust zijn met halsbanden die voorzien zijn van lange, scherpe stekels.

'Dierenmishandeling', klinkt het bij de buurtbewoners aan ATV en Gazet Van Antwerpen. 'Iemand zou dringend moeten ingrijpen, want we zien dat een van de honden al een beetje bloed op zijn vacht heeft.'

De schapenboer beargumenteert zijn omstreden ingreep aan ATV (zie video hierboven). 'De honden hebben op een nacht zitten blaffen en zitten bijten naar een wild beest. Ja... ik mag het woord wolf nu misschien al niet meer in de mond nemen zeker?' Volgens de man heeft dat wilde dier een van zijn honden verwond aan het oor, waardoor er bloed op zijn vacht is terechtgekomen. De schapenboer ontkent ook dat de halsbanden dierenmishandeling zijn. 'Zoiets weegt nu 600 gram, het is van inox', zegt hij, 'en ik ben nog bezig aan iets in titanium, dat is nog wat lichter.'

Kans dat wolf een mens bijt, is zeer klein

'Moet ik de wolf dan vrij spel geven', reageert de man geëmotioneerd. Hij insinueerde aan ATV ook dat er 'eerst eens een kinneke (kind, red.) van zijn fiets moet gesleurd worden en opgegeten voor er eens iets gebeurt' tegen de wolf. De politie onderzoekt of de zelfgemaakte stekelhalsbanden van de schapenboer een probleem vormen voor de wetgeving rond dierenbescherming.

De kans dat een kind of volwassene wordt gebeten door een wolf is bijzonder klein. ‘De gruwelverhalen van wolven die mensen ­aanvallen, dateren uit de tijd dat het dier te lijden had onder hondsdolheid. Die ziekte is vandaag in ­Europa zo goed als verdwenen', zei bioloog ­Joachim Mergeay van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Inbo) zaterdag nog aan De Standaard.