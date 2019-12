In België gezochte verdachte opgepakt in Italië tijdens bezoek aan vriendin

De Italiaanse politie heeft zaterdag bij een valstrik een man opgepakt die gezocht werd in ons land. De 29-jarige voortvluchtige van Albanese origine zou een kopstuk zijn in een netwerk van mensenhandelaars. Hij werd gevat toen hij zijn vriendin bezocht.

De man zou een spilfiguur zijn in een Albanees netwerk van mensenhandelaars dat migranten uit Afrika en Azië naar Europa - en dan vooral het Verenigd Koninkrijk - smokkelde, en onder andere in ons land actief was. België vaardigde daarom een Europees arrestatiebevel tegen de man uit, maar hij verdween voor hij opgepakt kon worden.

Onderzoek wees echter uit dat de man een vriendin had. Die vrouw bleek sinds twee maanden een huis te huren in het pittoreske Italiaanse dorp Monteroni D’Arbia, nabij Siena. De vrouw werd daarop geschaduwd, in de veronderstelling dat de gezochte man vroeg of laat zou opduiken. Met succes: zaterdag konden de Italiaanse carabinieri de man arresteren toen hij zijn vriendin inderdaad een bezoek bracht.

Vermoedelijk wordt hij binnenkort uitgeleverd aan België. Volgens de Italiaanse media riskeert hij in ons land tot 20 jaar gevangenisstraf.