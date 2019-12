Man steekt vijf mensen neer in huis van New Yorkse rabbijn

In het huis van een rabbijn in een buitenwijk van New York zijn zaterdagavond lokale tijd minstens vijf mensen zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt The New York Times.

Het incident vond plaats bij een ultraorthodoxe rabbijn thuis in Monsey. Op het ogenblik van de aanval vierden de aanwezigen het joodse feest Chanoeka. Een man drong het pand rond 22 uur plaatselijke tijd binnen en stak verschillende mensen neer met een mes. De dader sloeg met een grijze Nissan op de vlucht.

Volgens de joodse vereniging OJPAC raakten minstens vijf mensen, allen chassidische joden, zwaargewond. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren in kritieke toestand.

Verhoogde waakzaamheid

De politie in New York had vrijdag nog aangekondigd dat er de komende weken meer agenten zullen patrouilleren in de buurt van synagoges. Die verhoogde waakzaamheid komt er nadat de afgelopen weken verschillende aanvallen waren gebeurd waarbij joden waren geviseerd. Zo werden drie vrouwen vrijdagochtend (plaatselijke tijd) nog meermaals geslagen door een andere vrouw, die later verklaarde dat ze vond ‘dat de drie vrouwen er joods uitzagen’. Vier dagen eerder doken nog beelden op van een bewakingscamera in de miljoenenstad, waarop te zien is hoe een 40-jarige man in traditionele joodse kledij een vuistslag in het gezicht krijgt.

‘Antisemitisme hoort niet thuis in deze stad’, zei Bill de Blasio, de burgemeester van New York, vrijdag in een mededeling. ‘Dit is een aanval op de waarden van onze stad, en we zullen die grondig aanpakken.’