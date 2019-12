Andy Murray laat Australian Open van volgende maand schieten

Andy Murray geeft forfait voor de ATP Cup (3-12 januari) en het Australian Open (20 januari-2 februari). Dat deelde zijn manager Matt Gentry zaterdagavond mee. De 32-jarige Schot herstelt nog van de liesblessure die hij in november in het Davis Cup-duel tegen Spanje opliep. “Het geneest niet zo snel als we gehoopt hadden.”

Begin dit jaar kondigde Murray vlak voor het Australian Open aan dat hij een punt zou zetten achter zijn carrière. Een ingrijpende heupoperatie gaf hem echter opnieuw hoop en in oktober won hij in Antwerpen zijn eerste ATP-toernooi sinds 2017. Op de ATP-ranglijst is de voormalige nummer een van de wereld weer naar de 125e plaats opgeklommen.

Het Australian Open heeft Murray niet op zijn palmares. Wel was hij vijf keer finalist in Melboure (2010, 2011, 2013, 2015, 2016).