Oudste zwarte neushoorn ter wereld gestorven

Fausta, met haar 57 jaar de oudste gekende zwarte neushoorn ter wereld, is gestorven. Dat meldt het natuurpark Ngorongoro in Tanzania, waar ze verbleef.

Fausta stierf een natuurlijke dood, meldt het park. De zwarte neushoorn leefde het grootste deel van haar leven in totale vrijheid in Ngorongoro, in het noorden van Tanzania. De laatste drie jaar van haar leven werd ze van nabij opgevolgd in een meer afgesloten deel van het park. Haar gezondheid was er sterk op achteruitgegaan, nadat ze verschillende keren was aangevallen door hyena’s.

Het dier werd voor het eerst opgemerkt in 1965 in de buurt van de Ngorongoro-krater door een wetenschapper van de universiteit van Dar Es Salaam. Fausta was toen 3 à 4 jaar oud.

Neushoorns worden normaal gezien gemiddeld 37 à 43 jaar in het wild. In gevangenschap worden ze gemiddeld 50 jaar oud. Voor Fausta was Sana de oudste gekende neushoorn ter wereld. De witte neushoorn was 55 jaar oud toen ze in 2017 stierf in een Frans natuurpark.