Tottenham moet vrede nemen met een punt bij rode lantaarn Norwich, Leicester City kan zonder Tielemans en Praet weer winnen

Tottenham, met Toby Alderweireld en Jan Vertonghen de hele partij op het veld, heeft zaterdag met 2-2 gelijkgespeeld bij rode lantaarn Norwich op de 20e speeldag van de Premier League. Leicester City pikte na nederlagen tegen Manchester City en Liverpool weer aan met de zege. Tegen West Ham werd het zonder Belgen 1-2.

Foto: EPA-EFE

Tottenham herleeft een beetje onder José Mourinho, maar op bezoek bij Norwich liep het niet van een leien dakje. Mario Vrancic zorgde in de 18e minuut voor het openingsdoelpunt. Teemu Pukki leek de score na 33 minuten te verdubbelen, maar de VAR stak er een stokje voor. De beslissing maakte de videoref niet populair, aangezien het buitenspel op de beelden amper zichtbaar was. Tottenham kwam er dus goed van af en in de tweede helft krulde Christian Eriksen de gelijkmaker binnen met een mooie vrije trap (55’). De thuisploeg had niet veel later wel het geluk aan zijn zijde: Toby Alderweireld tikte de bal uit de voeten van Pukkki in de richting van een verraste Serge Aurier, die hem vervolgens ongelukkig in eigen doel werkte (61’). De reactie van Tottenham bleef even uit, maar in de 82e minuut knalde Harry Kane vanop de stip zijn ploeg weer langszij.

Leicester City wist zonder Youri Tielemans en Dennis Praet de drie punten te pakken op het veld van West Ham United. Brendan Rodgers had wegens het zware programma in Engeland maar liefst negen wijzigingen doorgevoerd in zijn elftal. Tielemans bleef op de bank en Praet haalde de selectie zelfs niet. Dankzij doelpunten van Kelechi Iheanacho (40’) en Demarai Gray (56’) pakte de uitploeg wel opnieuw de volle buit. Pablo Fornals scoorde het enige doelpunt voor West Ham (45’).

