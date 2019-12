Minstens 24 doden en 38 gewonden bij twee verkeersongevallen in Egypte

Bij twee verkeersongevallen in Egypte zijn zeker 24 doden en 38 gewonden gevallen. Dat melden Egyptische media op basis van ziekenhuis- en politiebronnen.

In de havenstad Port Said kwam een minibus met arbeiders van een kledingfabriek in botsing met een vrachtwagen. Zeker 18 inzittenden kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. De oorzaak van de crash is nog niet gekend.

In het vakantieoord Ain Sukhna, aan de Rode Zee, kwamen zaterdag zeker zes mensen om het leven na een frontale botsing tussen twee bussen. Een toeristenbus botste zaterdag frontaal op een andere bus. Zeker 6 mensen kwamen daarbij om het leven, 32 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zouden zeker Chinese en Indiase toeristen onder de dodelijke slachtoffers zijn, maar officiële informatie over de identiteit van de passagiers is er nog niet.

In Egypte zijn verkeersongevallen schering en inslag, onder meer door de roekeloze rijstijl en slechte omstandigheden van de wegen. In 2018 vielen bij 8.480 ongevallen zeker 3.087 doden.