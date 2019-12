Actrice Sue Lyon, Lolita in Kubrick-film, overleden

De Amerikaanse actrice Sue Lyon is donderdag op 73-jarige leeftijd overleden. Lyon is vooral bekend voor haar rol van Lolita in de film ‘Lolita’ van Stanley Kubrick, een verfilming van het omstreden boek van Vladimir Nabokov.

Sue Lyon, geboren in juli 1946, speelde op 14-jarige leeftijd de rol van Dolores Haze (Lolita) in de film uit 1962. In de controversiële roman van Nabokov is Lolita 12 jaar oud, een meisje dat de veel oudere professor Humbert verleidt. Het verleidelijke kindvrouwtje Lolita groeide uit tot een van de bekendste figuren uit de wereldliteratuur.

Kubrick wilde dat de actrice die het meisje zou spelen iets ouder zou zijn dan 12 jaar om een schandaal te vermijden. De regisseur nam diverse provocerende aspecten uit het boek niet over in de film, ook om censuur te vermijden.

Lyon won een Golden Globe voor haar rol in ‘Lolita’. Na deze film speelde ze nog in een twintigtal andere films. Ze beëindigde haar carrière in 1980. Volgens The New York Times, die vrienden van Lyon citeert, overleed de actrice donderdag in Los Angeles.