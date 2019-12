Aannemer hoofdkwartier Britse geheime dienst was al te slordig

Het bouwbedrijf Balfour Beatty dat het hoofdkantoor van de Britse geheime dienst MI6 mocht renoveren, is bedankt voor bewezen diensten. Het bedrijf was enkele 'gevoelige' bouwtekeningen kwijtgeraakt.

Het nieuws staat vandaag in The Financial Times, nadat eerder ook The Sun erover berichtte. Ook de BBC heeft het nieuws intussen opgepikt. Want het is natuurlijk een ongewoon verhaal.

De geheime dienst MI6 heeft het bouwbedrijf dat zijn hoofdkantoor renoveerde, bedankt omdat dat bedrijf nogal slordig was omgesprongen met de bouwplannen van de locatie. Niet dat alle Britse geheimen op de bouwplannen stonden, maar wie de plannen in handen kreeg, wist meteen waar de bureaus staan, hoe veiligheidssystemen zoals alarmen zijn aangelegd en waar zich de bedrading bevindt.

Dat de plannen gestolen zouden zijn, wordt niet meteen aangenomen. Eerder vermoedt men dat iemand van het bouwbedrijf de plannen niet netjes weer heeft opgeborgen in een beveiligde ruimte, waardoor ze ergens zijn blijven rondslingeren. De meeste plannen zijn trouwens weer boven water gekomen. Maar bouwbedrijf Balfour Beatty mag toch op zoek naar andere klusjes om op te knappen.

MI6, officieel de Secret Intelligence Service, houdt zich bezig met onder meer cyberoorlogsvoering, antiterrorisme en operaties in het buitenland. Het gebouw ligt aan Vauxhall Cross, middenin het centrum van Londen aan de Thames. Het pand is onder meer te zien in de James Bond-film Skyfall, waarin het wordt opgeblazen.