-schaamte is het woord van 2019

Ook het genootschap Onze Taal heeft een woord van het jaar gekozen. En het is niet eens een woord: het is een achtervoegsel.

-schaamte is gekozen tot het Onze Taal-woord van 2019.

-schaamte is volgens het genootschap het ‘steeds vaker gebruikt achtervoegsel waarmee men aangeeft dat men zich schaamt over de in het eerste deel van het woord genoemde zaak, naar analogie van vliegschaamte: babyschaamte, bezorgschaamte, vleesschaamte’

De -schaamte heeft steevast te maken met onze ecologische voetafdruk: schaamte dat we voor het vliegtuig kiezen, vlees eten, onze pakjes laten bezorgen in plaats van te winkelen bij de lokale handelaren en zelfs de schaamte die sommige mensen voelen omdat ze een baby op de wereld zetten (omdat dat kind verantwoordelijk is voor druk op het milieu, de natuurlijke hulpbronnen en de beschikbare ruimte in ons land).

Net zoals Van Dale dat ‘winkelhieren’ in ons land verkoos via een internetpoll, deed ook Onze Taal een beroep op een peiling.

Met 17 procent eindigde het woord brexitmoe op de tweede plaats, met slechts twee stemmen verschil gevolgd door stikstofcrisis. De termen boerenprotest, boerkabuddies (mensen die boerkadraagsters willen beschermen op straat), jagger (actieve oudere), klimaatstaking, treintrots (trots dat je met de trein reist en niet met het vliegtuig of de auto) en vrouwenquotum bleven buiten de top-3.

Ook het woord boomer haalde die top niet, hoewel het onlangs in Nederland nog woord van het jaar werd in de verkiezing van Van Dale. Boomer is een woord dat jongeren gebruiken voor een oudere persoon (babyboomer) met lichtjes achterhaalde standpunten.

