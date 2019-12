Duizenden demonstranten verzamelden vrijdag in hoofdstad Santiago in een nieuw protest tegen de Chileense regering. Dat deden ze in thema K-pop, of Koreaanse pop, nadat de Chileense president Sebastian Pinera het Koreaanse muziekgenre de schuld gaf voor de golf van straatprotesten. De oproerpolitie dreef de betogers uiteen met traangas en waterkanonnen.

Volgens president Pinera tonen analyses van sociale media-activiteit op het hoogtepunt van de onrust aan dat fans van de K-popcultuur het meest actief tweeten over de straatprotesten. Een van de belangrijkste eisen van de betogers is een hernieuwing van de huidige grondwet, die dateert van 1980 onder het dictatorschap van generaal Augusto Pinochet. Vrijdag ondertekende de Chileense president een decreet voor een referendum op 26 april. Bij het referendum moeten de kiezers beslissen of ze een nieuwe grondwet willen en wie die moet uitwerken.

Sociale onvrede

Chili is sinds oktober opgeschrikt door landelijke protesten, die werden veroorzaakt door een nu ingetrokken verhoging van de metrotarieven, maar die nu een bredere sociale beweging zijn geworden. De betogers willen een betere toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, en uiten hun afkeer van het neoliberale economische systeem en de toenemende ongelijkheid. Bij confrontaties met de oproerpolitie en bij plunderingen kwamen al minstens 26 mensen om het leven.