Meer dan 70 doden bij explosie bomauto in Mogadishu

Bij de explosie van een bomauto in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn meer dan 70 doden gevallen.

De aanslag vond plaats in het centrum van de stad, in de buurt van een checkpoint bij een druk belastingkantoor. Onder de slachtoffers zou een groot aantal studenten zijn, die in een bus zaten. Veel mensen waren op het moment van de aanslag op weg naar hun werk.

‘Omdat er veel mensen, en vooral veel scholieren, in de buurt waren, was de aanslag verwoestend’, zegt getuige Muhibo Ahmed. ‘Het enige wat ik kon zien waren dode lichamen, waarvan er sommige onherkenbaar waren verbrand’, zegt een andere getuige, Sakariye Abdukadir.

De hulpdiensten verwachten dat het dodental nog kan oplopen. Er zijn, naast de vele doden, ook tientallen gewonden gevallen onder wie veel kinderen.

De bomaanslag is nog niet opgeëist. Somalië wordt wel al langer geteisterd door aanslagen van al-Shabaab, de aan al-Qaida gelinkte groepering die de Somalische regering omver wil werpen. De groepering werd in 2011 uit de Somalische hoofdstad verdreven, maar voert vanuit de plattelandsgebieden nog vaak guerrilla-acties uit tegen doelen van de overheid of tegen burgers.

In 2017 werd in Mogadishu een vrachtwagen vol explosieven gebruikt bij een aanslag, waarbij meer dan vijfhonderd mensen omkwamen.

