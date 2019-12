Briefje van Anderlecht-trainer met instructies voor Vincent Kompany gefilmd

Opvallend beeld in de slotfase van Antwerp-Anderlecht, waar invaller Isaac Kiese Thelin een briefje van trainer Frank Vercauteren mee op het veld nam en het overhandigde aan kapitein Vincent Kompany. Die gooide het briefje weg, maar de camera’s van Play Sports wisten het papier toch te vinden.

Wie gehoopt had op een tactische vondst waar het genie van Pep Guardiola achter doorschemerde, kwam echter bedrogen uit. Meer dan een simpele opstelling was het niet, met ‘Sambi’ (Sambi-Lokonga), ‘Edo’ (Kayembe), Zulj en ‘Sale’ (Saelemaekers) op het middenveld, en voorin Roofe in steun van spits Thelin. Een manier om de nieuwe 4-4-2-formatie te communiceren, nu middenvelder Michel Vlap van het toneel verdwenen was en er met Thelin een spits in de plek gekomen was.

'We hebben vorige week wat problemen gehad met de communicatie, vandaar het briefje', legde coach Frank Vercauteren achteraf uit voor de camera’s van VTM. 'Het was de bedoeling dat het doorgegeven zou worden. Grote geheimen stonden er echter niet op, meer dan de opstelling was het niet. Zo zou alles meteen duidelijk zijn voor de spelers.'