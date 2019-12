Dodelijk slachtoffer bij woningbrand in Wemmel

Bij een woningbrand in Wemmel is een 52-jarige man omgekomen. Er wordt nog gezocht naar de vrouw die de hulpdiensten belde.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg om 7.25 uur een oproep voor een uitslaande brand in een woning in de Zwaluwenlaan in het Vlaams-Brabantse Wemmel. ‘Toen wij ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al door het dak’, zegt Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone.

‘De brand kostte het leven aan de mannelijke bewoner’, stelt Carol Vercarre van het parket van Halle-Vilvoorde. Het zou gaan om een man van 52 jaar. ‘De vrouw die de noodoproep deed, werd nog niet aangetroffen. We vermoeden dat ook zij in de woning achterbleef.’

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een branddeskundige is ter plaatse voor een onderzoek. Het vuur was zo hevig dat de achterzijde van de woning ingestort is.