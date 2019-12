De Congolese regering heeft haar toelating gegeven aan ons land om het Belgisch consulaat in Lubumbashi te heropenen. Een nieuw teken dat de relaties tussen ons land en Congo verbeteren.

Het consuaat-generaal van Lubumbashi ging in februari van 2018 dicht. Het was samen met de ambassade in Kinshasa de enige consulaire instelling waarover België nog beschikte in Congo na de eerdere sluiting van het consulaat-generaal in Bukavu.

Reden voor de sluiting was de groeiende irritatie van president Kabilla tegenover ons land dat hij 'activisme' tegen zijn beleid verweet.

Maar intussen heeft Congo een nieuwe president, Félix Tshisekedi ,en zijn de plooien gladgestreken. Zo trekt onze minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin (MR), van 9 tot 11 januari op officieel bezoek naar Kinshasa. Tijdens zijn verblijf in Congo zal hij trouwens het consulaat-generaal in Lubumbashi heropenen.

De laatste keer dat een Belgische minister een officieel bezoek bracht aan Congo dateert van 2017

