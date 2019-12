Queen heeft beslist: promotie voor Elton John en Grease-ster wordt 'Dame'

Zangeres en actrice Olivia Newton-John, regisseur Sam Mendes en een aantal slachtoffers van de Holocaust worden dit jaar gelauwerd door het Britse hof. Elton John maakt zelfs promotie.

Traditiegetrouw maakte de Britse koningin bij de jaarwisselming bekend wie eretitels krijgt. Dit jaar is onder meer Grease-ster Olivia Newton-John bekroond. Zij mag zich voortaan Dame noemen. De 71-jarige Olivia Newton-John kreeg de ridderorde toegekend voor haar bijdrage aan goede doelen, kankeronderzoek en entertainment. De zangeres/actrice vecht zelf al sinds 1992 tegen borstkanker.

Ook filmregisseur Sam Mendes, bekend van American Beauty en de James Bond-film Skyfall is voortaan ridder, net als Oscar-winnaar Steve McQueen, de regisseur van 12 Years a Slave. Zij mogen voortaan de titel Sir voor hun naam zetten.

Tot slot maakte de Britse koningin ook bekend dat Elton John voortaan geen ridder meer is. Sir Elton John was al sinds 1998 ridder, maar nu wordt hij opgenomen in een hogere orde, de Orde van de Broeders van de Eer. In deze orde is plaats voor maximaal 65 personen.

Holocaust

Maar de Britse koningin had niet alleen aandacht voor de entertainment sector. Zo loofde zij ook meer dan tien Holocaust-overlevers voor hun bijdrage aan het herdenken van en de educatie rond die verschrikkelijke periode uit onze geschiedenis.

En Engeland is Engeland natuurlijk. Ook spelers, coaches en anderen die betrokken waren bij Engelands Cricket World Cup overwinning, werden bekroond.