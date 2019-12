Taliban graven tunnel naar legerbasis en doden tien militairen

Bij een aanval van de taliban op een militaire basis in Afghanistan zijn tien soldaten om het leven gekomen. Volgens een legerwoordvoerder groeven de aanvallers een tunnel tot onder de militaire basis, waarna ze hun explosieven tot ontploffing brachten.

Op het moment van de explosie waren er 18 militairen op de basis aanwezig. Tien van hen kwamen om het leven, vier anderen raakten gewond. De vier overige soldaten hebben de taliban met succes kunnen verjagen.

De taliban hebben de aanval intussen ook officieel opgeëist.

Begin deze maand werden de onderhandelingen over vrede tussen de Taliban en de Verenigde Staten weer opgestart. De VS wil dat de Taliban beloven om het geweld in Afghanistan te verminderen. Uiteindelijk moet dat leiden tot een permanent bestand.

De Amerikaanse speciale gezant voor Afghanistan probeert ook directe gesprekken mogelijk te malken tussen de taliban en de Afghaanse regering. De taliban hebben die gesprekken altijd geweigerd omdat ze de Afghaanse regering niet erkennen.

In september leken de taliban en de VS dichtbij een akkoord te staan. VS-president Trump zou toen beginnen met het terughalen van duizenden militairen uit Afghanistan. Maar de taliban pleegden toen een aanslag in de hoofdstad Kabul, waarop president Trump de maandenlange onderhandelingen prompt beëindigde.

Afghanistan is voor ongeveer de helft in handen van de taliban.