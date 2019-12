Er vallen zaken te doen tijdens de koopjes straks

Vrijdag begint de koopjesperiode. De zachte, regenachtige winter heeft de kledingwinkels pijn gedaan.

Goed nieuws voor de consument. Door het zachte en natte weer liggen er nog veel winterse spullen in de winkelrekken. 'Voor wie nog een dikke trui, winterjas, warme broek of winterschoenen nodig heeft, is er nog een heel groot aanbod', weet Christine Mattheeuws van de zelfstandigenorganisatie NSZ.

Gemiddeld starten zelfstandige modedetaillisten daarom de koopjesperiode met kortingen van zowat 30 procent.

Voor de kledingwinkels is dat geen goed nieuws natuurlijk. Uit een enquête van het NSZ bij 556 kleding- en schoenwinkels blijkt dat 41 procent van de modewinkels minder heeft verkocht dan vorig jaar. Bij 20 procent ziet het NSZ een gemiddelde stijging van 3 procent van de omzet. Bij zo’n 39 procent stagneert de omzet.

Ze verdienen amper iets

Het aantal actiedagen zoals Black Friday, Singles Day, Mid Season Sale, betekent intussen dat handelaars van de ene actieperiode in de andere rollen,. 'Dat is leuk voor de klanten maar het zorgt voor heel wat problemen bij de uitbaters van kleding- en schoenenwinkels. Hun marges zijn al niet zeer hoog, waardoor ze nog amper iets verdienen. Dat knijpt de sector steeds verder dood', aldus Mattheeuws.

Hopen op koude temperatruren

De voorspellingen van de kleding- en schoenenwinkels voor de solden zijn eerder gematigd. Zowat 67 procent van de handelaars geef aan dat ze dezelfde soldenverkoop verwachten als in januari 2019, 28 procent denkt minder te zullen verkopen.

Er wordt op korte termijn geen echt winterweer verwacht en dat kan voor sommige mensen een drempel zijn om winterspullen te kopen.Zo’n 25 procent van de winkeliers verwacht een stijging van de verkoop, 50 procent voorspelt een status quo en 25 procent verwacht zelfs een daling. Maar veel hangt af van het weer. 'Winters weer zou nog een boost kunnen geven aan de solden.', besluit Mattheeuws.