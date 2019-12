Rusland heeft nieuwe raket die volgens Poetin ‘haast onoverwinnelijk’ is

Het Russische leger heeft de hypersonische raket ‘Avangard’ officieel in gebruik genomen. President Vladimir Poetin heeft het tuig al eerder geprezen als ‘praktisch onoverwinnelijk’.

De minister van Defensie Sergej Sjojgoe bracht Poetin vrijdag op de hoogte van de indienstneming van de strategische hypersonische raketten, zo maakte het ministerie van Defensie bekend. In december vorig jaar had het Russisch leger al laten weten dat het eerste regiment Avangard-raketten in de regio van Orenburg, in het Oeral-gebergte, zal worden ontplooid.

Volgens de jubelende, officiële Russische berichten haalt deze hypersonische raket een snelheid van twintig keer die van het geluid, dat is zes kilometer per seconde. Washington kan binnen de vijftien minuten vanuit Rusland met een kernraket worden geraakt. Deze intercontinentale ballistische raket – eigenlijk is het een drager voor een zeer flexibele kernkop – zou door zijn snelheid ongenaakbaar zijn voor de antiraketschilden. ‘Ze kan als een meteoriet om het even welke plek op aarde raken’, weet Poetin.

Het systeem kan in een zigzaggende beweging naar het doelwit ‘glijden’ - anders dan een ‘gewone’ raket, die in een hoge boog valt en daarna niet van dat voorafbepaalde traject afwijkt. Daarom zijn gewone raketten relatief gemakkelijk neer te halen.

Poetin noemt zijn nieuwe raket ‘onverdedigbaar’ en ‘praktisch onoverwinnelijk’. De raket zou gemakkelijk het Amerikaanse raketschild kunnen omzeilen.

Hij stelde de raket een eerste keer een jaar geleden voor. Amerikaanse defensiespecialisten waren onder de indruk, schreef De Standaard toen. Als de propaganda van het Kremlin strookt met de waarheid, staat Rusland in de nieuwe wapenwedloop immers een stap verder dan de Amerikanen of de Chinezen. Volgens het hoofd van de US Strategic Command, generaal John Hyten, hebben de Amerikanen geen enkel systeem dat hen tegen zulke raketten kan beschermen.