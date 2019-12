All Star Game vanavond in Vorst Nationaal in teken van Stichting tegen Kanker

Vanavond (19 uur) gaat in Vorst Nationaal de derde editie door van het All Star Game van de Pro League. Team Belgium neemt het op tegen Team World. Een deel van de opbrengt gaat naar de stichting tegen Kanker.

Bij Team Belgium is Pascal Angillis de coach. Angillis zette in oktober zijn coachescarrière bij Charleroi “on hold” om te zorgen voor zijn zoontje Sidy die een zeldzame oogtumor heeft. “Toen de Pro League me vroeg om Team Belgium te coachen heb ik snel toegehapt. Dit evenement is in het teken voor het goede doel en daar wil ik zeker mijn steentje toe bijdragen,” aldus Pascal Angillis. In Team Belgium vormen Domien Loubry (Brussels), Jean-Marc Mwema (Oostende), Vincent Kesteloot (Antwerp Giants), Hans Vanwijn (Antwerp Giants) en Anthony Lambot (Bergen) de basisvijf. Team World wordt gecoacht door Vedran Bosnic (Bergen). Naast de Montenegrijn Vladimir Mihailovic en de Kroaat Marin Maric, beiden Okapi Aalstar, fonkelen ook de Amerikaan Jared Wilson-Frame (Limburg United) en Arik Smith (Bergen) en de van Jamaica afkomstige Shevon Thompson (Oostende) in de basisvijf. Naast de All Star Game tussen Team Belgium en Team World staat er onder meer ook een dunk- en 3-point contest en Skills Challenge op het programma. Wie de Stichting tegen Kanker wil steunen kan nog tickets voor het All Star Game (12 euro, 8 euro kids) bestellen via https://www.orangeallstargame.be/.