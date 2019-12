Anderlecht heeft 95 miljoen euro schulden na financieel dramatisch seizoen

Nooit had een Belgische voetbalclub hogere schulden dan Anderlecht. En de bodem lijkt nog niet in zicht.

Anderlecht heeft een financieel dramatisch seizoen achter de rug met een verlies in 2018-2019 van 27,2 miljoen euro, een triest record voor het Belgisch voetbal. De inkomsten vielen terug tot 84,1 miljoen euro, zowel door een forse daling van de omzet (-8,1 miljoen euro) als van de transferinkomsten (-9,4 miljoen euro). De kosten daarentegen stegen tot 109,1 miljoen euro: opnieuw een record voor het Belgische voetbal.

Bij Anderlecht werken 311 personeelsleden, een daling van 24 ten opzichte van een jaar eerder. Dat is niet verrassend na de ontslagronde van de afgelopen maanden. Die vertaalt zich enigszins in de loonkosten, die met een daling van 2,8 miljoen euro uitkwamen op 47,3 miljoen euro. Maar daarmee zit Anderlecht nog steeds dertien miljoen euro boven de loonkosten van concurrent Club Brugge. Zorgenkind zijn ook weer de diensten en diverse goederen (met daarbij de makelaarskosten), die stegen tot 37,7 miljoen euro. Ter vergelijking: bij Club Brugge is dit 23,4 miljoen euro.

Bodem lijkt nog niet in zicht

Door dat enorme tekort zag paars-wit zich dan ook genoodzaakt om erg diep in het rood te gaan. De schuldenberg nam toe van 83,3 miljoen euro in 2017-2018 naar 94,9 miljoen euro vorig seizoen. Naast de kapitaalverhoging van 27 miljoen euro werd er nog 22 miljoen euro extra in de club gepompt (door Marc Coucke) in de vorm van een lening op korte termijn, 'hoofdzakelijk te wijten aan transfers van spelers', aldus de toelichting. Er werd in totaal voor 25,5 miljoen euro uitgegeven aan transfers van nieuwe spelers.

Aangezien verwacht kan worden dat ook dit seizoen de loonkosten nog verder zullen stijgen en er geen bijkomende inkomsten van Europees voetbal worden verwacht, zijn de donkere wolken nog niet meteen weg boven het Lotto Park. Coucke zal zijn portefeuille wellicht opnieuw moeten opentrekken om uit deze vicieuze cirkel te raken. En dan loert de Financial Fair Play nog om de hoek, die bepaalt dat Belgische clubs jaarlijks slechts een beperkt verlies mogen boeken. Het lijkt er dan ook sterk op dat de bodem nog niet in zicht is voor de trotse club uit de hoofdstad.