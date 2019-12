2019 was weer een topjaar voor Belgische wijn

2019 is een goed wijnjaar dankzij de regenarme, warme zomer. Er werd bijna twee miljoen liter geproduceerd. Dat is natuurlijk maar een fractie van wat we consumeren.

De Belgische wijnbouwers hebben na het topjaar 2018 alweer een heel goed jaar achter de rug. Dat vertelde de vzw Belgische Wijnbouwers aan de VRT.

Het warme jaar 2018 was een echt recordjaar waarin 2 miljoen liter Belgische wijn werd geproduceerd. 2019 moet daar nauwelijks voor onderdoen. De wijnbouwers verwachten dit jaar een productie die 10 tot 15 procent lager ligt. Maar dat is nog altijd beduidend hoger dan in een normaal jaar.

De Belgische wijnen zouden dankzij de lange warme zomer ook van zeer goede kwaliteit zijn.

Meer wijnbrouwers

De productie zit niet alleen in de lift door het mooie weer. Er komen ook gewoon meer wijnbouwers bij in ons land. In juli liet Ghislain Houben, zelf wijnbouwer en professor economie aan de UHasselt, al optekenen in Het Nieuwsblad: 'Het aantal wijnranken in België neemt stelselmatig toe. Vandaag hebben we al 380 hectare, we gaan op korte termijn naar de 1.000. Bovendien brengen oudere wijngaarden meer op. Diegenen die jaren geleden zijn begonnen, profiteren nu.'

Vooral Henegouwen en Limburg zagen de wijndomeinen de voorbije jaren groeien. In Haspengouw beslissen steeds meer fruittelers om een deel van hun appel- en perenbomen in te ruilen voor wijnranken. Maar de klimaatverandering maakt België dan wel meer geschikt als wijnland, de kans op de erg schadelijke voorjaarsvorst blijft hier groter dan in Bordeaux.

Beetje relativeren

Tegelijk blijft België een klein en verstedelijkt land. De binnenlandse productie neemt dan wel toe. Maar dat blijft relatief beperkt. We produceren een fractie van wat de grote landen op de markt brengen. Belgische wijn maakt nu ongeveer 0,5 procent uit van alle wijnen die in eigen land worden verkocht.