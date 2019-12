Anderlecht pakt punt tegen Antwerp maar schiet daar bitter weinig mee op

Anderlecht verzamelt doelpuntloze gelijke spelen. Op Antwerp werd het al voor de zevende keer dit seizoen 0-0 en eigenlijk kon RSCA niet beter tegen The Great Old. Zo wordt het kruis op hun tocht richting Play-off 1 alsmaar zwaarder om te dragen. Toch wensen wij Anderlecht een voorspoedig 2020.

Nog 9 duels te gaan of nog 13,5 uur te voetballen. Zo veel tijd heeft Anderlecht nog om zich in Play-off 1 te knokken. Dat wordt zweten en puffen. Paars-wit moet dan minstens drie keer meer winnen dan KV Mechelen -nu 6de in de stand - dat 7 punten meer telt. En ook twee keer meer dan RC Genk en Zulte Waregem. Dat lijkt Sysifusarbeid.

Om die berg toch nog over te klauteren, zullen de Brusselaars alleszins meer moeten aanvallen dan op Antwerp. Voor de pauze had Anderlecht maar 35 % balbezit en werd vooral geprobeerd om niet in de problemen te komen. Vandaar dat wij na zege tegen Genk opriepen om nog niet te hard op de eigen borst te kloppen. Het systeem-Kompany fungeert (nog) niet tegen topteams en in intense wedstrijden.

Beestige Kompany

Al kun je ook stellen dat overleven op Antwerp voor dit RSCA al een succes is. Jonkies als Kana, Sambi-Lokonga en Doku hadden het moeilijk tegen de potige Antwerpenaren. Het was nochtans een Duivels duel op de Bosuil. Met Kompany, Chadli, Van Crombrugge, Cobbaut, Mirallas, Defour en zelfs De Laet stonden er zelden zoveel (gewezen) Rode Duivels op één veld in de Jupiler Pro League.

Op defensief vlak stak Vince The Prince er sowieso bovenuit. Hoe hij verdedigde tegen topschutter Dieumerci Mbokani: he was the man. Alleen toen Kompany uitschoof had Dieu kunnen scoren, maar hij faalde. Waar Mbokani wel in slaagde was die levensgevaarlijke lange bal uit het spel van Kompany te halen. Daardoor raakte RSCA maar niet aan de overkant en kwam Chadli - die ook niet fit leek - amper in het stuk voor. Aangezien Zulj en Vlap het tempo niet konden opdrijven zat er ook geen versnelling in de wedstrijd. Steven Defour, die net terug was uit blessure, bleef een uur lang baas op het middenveld.

Zo stevende Anderlecht af op zijn zevende 0-0 gelijkspel van het seizoen. Dat zijn eigenlijk hallucinante cijfers. Ooit luidde de Anderlecht-slogan nochtans The Art of Victory, maar dat is vervlogen. Het doelpuntensaldo is op dit moment +2 en Vercauteren kiest eerder voor zekerheid. Hij wisselde Chadli voor de defensieve Kayembe.

Nood aan nieuwe spits

Waar Anderlecht absoluut nood aan heeft is een diepe spits. Kemar Roofe woog te licht en raakte opnieuw geen bal. Ze hebben daar vooraan iemand nodig die duels wint en de bal kan bijhouden zodat de middenvelders meer aansluiting vinden. Als straks pakweg Yohan Boli naar Anderlecht komt, zal de druk groot zijn. Druk die Isaac Kiese-Thelin niet aankan. Ook een nieuwe linksachter is een prioriteit, want Cobbaut zag op die positie weer sterren. Het was onbegrijpelijk dat hij geen geel kreeg (via de VAR) na opzettelijk handspel.

Antwerp vergat het eigenlijk gewoon af te maken. Met 9 corners waren ze veel dominanter dan de bezoekers, maar ze konden dat overwicht niet concretiseren. En zo eindigde de wedstrijd zoals ze was begonnen. Paars-wit kan nu even bezinnen voor het over drie weken Club Brugge ontvangt.